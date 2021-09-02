Комната в Подмосковье или учеба в вузе: что можно приобрести на увеличенный маткапитал

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2022 году вырастет до 503 тыс. рублей, рассказал министр труда Антон Котяков. По закону эти деньги можно потратить на приобретение или строительство жилья, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери. Как сможет распорядиться капиталом российская семья — читайте в подборке «Рамблера».
Средняя цена одного квадратного метра строящегося жилья по России составляет 103,95 тыс. рублей, однако по регионам цены разнятся. Самое дешевое жилье — в Ингушетии (28,52 тыс. рублей за метр), Кабардино-Балкарии (30,39 тыс. рублей) и Дагестане (30,74 тыс. рублей). Таким образом, теоретически в этих регионах семья сможет купить на материнский капитал малогабаритную квартиру-студию. Однако, по данным ЦИАН, самая дешевая однокомнатная квартира, выставленная на продажу в Ингушетии, стоит 880 тыс. рублей. Это 45-метровая вторичная квартира в Назрани. Подходящих новостроек в регионе не найдено.
Цена самой дешевой квартиры в столице, лидирующей по ценам на жилье, по данным Объединенной группы риелторских компаний, составляет 1,75 млн рублей. Это студия площадью 20 кв. м в Новой Москве. За чуть большую сумму можно приобрести «студию» сделанную из бывшего семейного общежития, с удобствами на этаже.
Самая дешевая комната в коммунальной квартире в столичном регионе, по данным того же портала, обойдется в 200 тыс. рублей. Это доля в двухкомнатной квартире, расположенной в деревне Большое Грызлово (городской округ Серпухов). На портале около 40 предложений комнат, укладывающихся в сумму капитала, однако покупателям необходимо учесть, что эти цены не включают в себя различные издержки.
Также материнский капитал можно использовать для досрочного погашения ранее взятой ипотеки, однако при этом ребенку необходимо выделить долю в недвижимости.
Материнский капитал может стать первым взносом по ипотеке, в том числе льготной или семейной, однако банки неохотно одобряют кредит, где весь первоначальный взнос представлен маткапиталом, а не «живыми» деньгами. Кроме того, на перевод средств из Пенсионного фонда в банк потребуется время (обычно это 1-2 месяца). В это время капитал не учитывается в сумме кредита, и платежи получаются выше. После зачисления сумма уменьшается.
По данным за 2020 год, самое дорогое в России высшее образование — это программа двойных дипломов МГИМО. Стоимость курса «Международные финансы и управление инвестициями» (совместно с Редингским университетом в Великобритании) - 950 тыс. рублей в год, таким образом, материнского капитала хватит только на один семестр.
Однако в десятке самых дорогих вузов есть и программы, год на которых стоит ниже суммы маткапитала, так что денег хватит на один курс обучения. Это стоматология в Московском государственном медико-стоматологическом университете (450 тыс. рублей), дизайн в РЭУ им. Плеханова (446 тыс. рублей), экономика в Финансовом университете при Правительстве РФ (440 тыс. рублей) и стоматология в РУДН (390 тыс. рублей).
В регионах средняя стоимость обучения в вузе, по данным проекта «Социальный навигатор» за 2020 год, составляет от 92 тыс. рублей в год. То есть, материнским капиталом можно оплатить весь курс обучения.
Средства материнского капитала по закону можно включить в состав пенсионных накоплений матери и передать в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд. Средний возраст рождения первого ребенка в России, по данным за 2020 год, составляет 27-28 лет, возраст выхода женщин на пенсию после 2028 года составит 60 лет. То есть, средства будут находиться под управлением фондов около 33 лет. За 2020 год средневзвешенная доходность негосударственных пенсионных фондов по пенсионным накоплениям, по данным Банка России, составила 7,2%. У 90% фондов доходность была выше уровня инфляции. В 2019 году этот показатель составлял 10,7%. Таким образом, судя по тенденции, деньги не обесценятся, но и не принесут большого дохода.