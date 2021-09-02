Комната в Подмосковье или учеба в вузе: что можно приобрести на увеличенный маткапитал

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2022 году вырастет до 503 тыс. рублей, рассказал министр труда Антон Котяков. По закону эти деньги можно потратить на приобретение или строительство жилья, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери. Как сможет распорядиться капиталом российская семья — читайте в подборке «Рамблера».

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Жилье

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Средняя цена одного квадратного метра строящегося жилья по России составляет 103,95 тыс. рублей, однако по регионам цены разнятся. Самое дешевое жилье — в Ингушетии (28,52 тыс. рублей за метр), Кабардино-Балкарии (30,39 тыс. рублей) и Дагестане (30,74 тыс. рублей). Таким образом, теоретически в этих регионах семья сможет купить на материнский капитал малогабаритную квартиру-студию. Однако, по данным ЦИАН, самая дешевая однокомнатная квартира, выставленная на продажу в Ингушетии, стоит 880 тыс. рублей. Это 45-метровая вторичная квартира в Назрани. Подходящих новостроек в регионе не найдено.

Цена самой дешевой квартиры в столице, лидирующей по ценам на жилье, по данным Объединенной группы риелторских компаний, составляет 1,75 млн рублей. Это студия площадью 20 кв. м в Новой Москве. За чуть большую сумму можно приобрести «студию» сделанную из бывшего семейного общежития, с удобствами на этаже.

Самая дешевая комната в коммунальной квартире в столичном регионе, по данным того же портала, обойдется в 200 тыс. рублей. Это доля в двухкомнатной квартире, расположенной в деревне Большое Грызлово (городской округ Серпухов). На портале около 40 предложений комнат, укладывающихся в сумму капитала, однако покупателям необходимо учесть, что эти цены не включают в себя различные издержки.

Также материнский капитал можно использовать для досрочного погашения ранее взятой ипотеки, однако при этом ребенку необходимо выделить долю в недвижимости.

Материнский капитал может стать первым взносом по ипотеке, в том числе льготной или семейной, однако банки неохотно одобряют кредит, где весь первоначальный взнос представлен маткапиталом, а не «живыми» деньгами. Кроме того, на перевод средств из Пенсионного фонда в банк потребуется время (обычно это 1-2 месяца). В это время капитал не учитывается в сумме кредита, и платежи получаются выше. После зачисления сумма уменьшается.

Обучение

По данным за 2020 год, самое дорогое в России высшее образование — это программа двойных дипломов МГИМО. Стоимость курса «Международные финансы и управление инвестициями» (совместно с Редингским университетом в Великобритании) - 950 тыс. рублей в год, таким образом, материнского капитала хватит только на один семестр.

Однако в десятке самых дорогих вузов есть и программы, год на которых стоит ниже суммы маткапитала, так что денег хватит на один курс обучения. Это стоматология в Московском государственном медико-стоматологическом университете (450 тыс. рублей), дизайн в РЭУ им. Плеханова (446 тыс. рублей), экономика в Финансовом университете при Правительстве РФ (440 тыс. рублей) и стоматология в РУДН (390 тыс. рублей).

В регионах средняя стоимость обучения в вузе, по данным проекта «Социальный навигатор» за 2020 год, составляет от 92 тыс. рублей в год. То есть, материнским капиталом можно оплатить весь курс обучения.

На пенсию матери