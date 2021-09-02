Что делать не получившим 10 тысяч на карты пенсионерам

В августе президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей в сентябре 2021 года. В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как быть пенсионерам, которые по какой-либо причине не получили выплаты.

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Положена ли вам выплата?

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В первую очередь необходимо убедиться, что эта выплата вам положена. Деньги начислят всем пенсионерам, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые выплаты или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Обязательное условие - постоянное проживание на территории РФ.

Как получить выплату?

Делать для этого ничего не нужно. ПФР автоматически назначает выплату по имеющимся в фонде данным. Доставят 10 тыс. в том же порядке, что и обычную пенсию, – через выбранную пенсионером организацию (банк или почту).

Россиянам, получающим пенсии через банки, выплата придет 2 сентября 2021 года. Люди, получающие пенсию через Почту России, единовременное пособие получат в тот же день, что и пенсию.

Что делать, если деньги все же не пришли?

В этом случае пенсионер должен подать обращение в ПФР. Обратиться в фонд можно устно (по телефону отделения ПФР), направив электронное обращение через онлайн-приемную фонда или отправив письмо почтой. Сотрудники ПФР зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и сообщат пенсионеру о результатах проверки.

Почему могла не прийти выплата

Россиянам, выбравшим получение пенсии через банки, выплаты могут зачислять только на карту «Мир». Российские пенсионеры с 1 июля перестали получать выплаты через Visa и Mastercard, к этому моменту они должны были оформить карты национальной платежной системы.

В то же время выплата может быть зачислена на бескарточный счет в банке.

Для оформления карты «Мир» самостоятельно нужно обратиться в банк, через который выплачивается пенсия. Новые реквизиты карты необходимо передать в Пенсионный фонд через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР, в МФЦ или в одном из отделений фонда.

Могут ли забрать выплату за долги?