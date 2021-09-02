Эксперт дал совет по инвестированию в пенсию

Инвестировать средства в будущую пенсию нужно задолго до выхода на нее. Об этом «Российской газете» заявил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. По его словам, чем раньше начнете это делать, тем лучше.

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«Инвестиции должны носить долгосрочный характер - от 20 лет и больше. Еще один прием - существенно наращивать свой портфель во время рецессий, которые наступают в экономике раз в 7-12 лет», – заявил специалист.

При любом доходе можно начать инвестировать в пенсию, поскольку человек вкладывается в собственную финансовую подушку и семейный фонд на случай непредвиденных обстоятельств, подчеркнул Дроздов.

Он также считает, что сбережения в негосударственном пенсионном фонде можно рассматривать только в том случае, если есть существенные льготы, например, при стимулировании пенсионных накоплений работодателем.

Отвечая на вопрос, куда можно инвестировать прямо сейчас, Дроздов отметил популярные франшизы. Например, фастфуд, который демонстрирует устойчивый рост в последнее время. Также на длинном горизонте (50-100 лет) вложения в недвижимость демонстрируют рост.

«Несмотря на очевидно высокие цены на недвижимость сейчас, я бы выбирал квартиры в городах-столицах по всему миру в непосредственной близости от общественного транспорта (метро или транспортные узлы)», – советует эксперт.

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