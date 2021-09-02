Автору песни «Владимир Путин – молодец» отказали в миллионом иске к Криду

Кунцевский районный суд Москвы отказал Олегу Лихачеву, автору песни «Владимир Путин – молодец», в удовлетворении иска к рэперу Егору Криду. Об этом сообщается на Официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

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Причиной иска стал TikTok Крида, в котором он станцевал под некогда популярную политическую поп-песню. В конце 2020 года Лихачев потребовал за нарушение авторских прав от артиста 1 млн рублей.

При этом ранее у создателя песни удалось таким образом отсудить 300 тысяч рублей у Моргенштерна, который оказался в схожей ситуации. Можно заметить, что иск к рэперу рассматривал Кировский районный суд Уфы.