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Автору песни «Владимир Путин – молодец» отказали в миллионом иске к Криду

Елена Прошина
28 минут назад

Кунцевский районный суд Москвы отказал Олегу Лихачеву, автору песни «Владимир Путин – молодец», в удовлетворении иска к рэперу Егору Криду. Об этом сообщается на Официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Автору песни «Владимир Путин – молодец» отказали в миллионом иске к Криду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной иска стал TikTok Крида, в котором он станцевал под некогда популярную политическую поп-песню. В конце 2020 года Лихачев потребовал за нарушение авторских прав от артиста 1 млн рублей.

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При этом ранее у создателя песни удалось таким образом отсудить 300 тысяч рублей у Моргенштерна, который оказался в схожей ситуации. Можно заметить, что иск к рэперу рассматривал Кировский районный суд Уфы.

При этом как сообщает «Газета.ru», Лихачев уже заявил, что обжалует решение суда в вышестоящей инстанции.

Личный счет,Крид,Владимир Путин,
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