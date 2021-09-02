Россиянам продают ботинки и бокалы со свадьбы Моргенштерна

В интернет-сервисе бесплатных объявлений «Авито» выставлены вещи со свадьбы рэпера Алишера Моргенштерна и студентки Дилары Зинатуллиной. Самый дорогой лот – дождевик, который певец надевал во время бракосочетания.

Дождевик с биркой «666» и буквами на спине «АД» (Алишер и Дилара) продается за 666 666 тысяч рублей.

Немного дешевле – за 500 тысяч рублей. – можно купить бокалы, из которых пили молодожены. Как отмечает продавец, это «свадебные расписные бокалы в стиле нулевых». Листинг проиллюстрирован фотографией со свадьбы Моргенштерна.

За 200 тысяч рублей можно купить «Santoni Morgenshterna». Продавец уверяет, что «свистнул» ботинки со свадьбы. Якобы их принадлежность Моргенштерну «подтверждает» свадебная фотография рэпера в таких же ботинках.