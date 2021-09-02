Переболевшие COVID-19 пенсионеры получат новые выплаты

«Люди не виноваты, что они ковидом заболели. Был такой сложный период, потом стала доступна вакцина, и появилась возможность обезопасить свое здоровье. Но в первую волну, во вторую люди массово болели. И не важно, болел человек дома или болел на койке [в больнице], неизвестно, у кого какие последствия, только время покажет. Поэтому поддержка нашему старшему поколению здесь необходима»», - пояснил Воскресенский.