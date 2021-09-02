Переболевшие COVID-19 пенсионеры получат новые выплаты

Жители Ивановской области старше 65 лет и переболевшие коронавирусом в тот период, когда еще нельзя было сделать прививку, получат дополнительные выплаты на восстановление здоровья. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского.
По 3 тысячи рублей выплатят людям старше 65 лет, которые переболели коронавирусом с начала пандемии – и до 1 мая 2021 года.
«Люди не виноваты, что они ковидом заболели. Был такой сложный период, потом стала доступна вакцина, и появилась возможность обезопасить свое здоровье. Но в первую волну, во вторую люди массово болели. И не важно, болел человек дома или болел на койке [в больнице], неизвестно, у кого какие последствия, только время покажет. Поэтому поддержка нашему старшему поколению здесь необходима»», - пояснил Воскресенский.
Он подчеркнул, что понимает, что 3 тысячи рублей – небольшая сумма, но, по его словам, она поможет компенсировать расходы на лечение.
Издание Ura.ru напомнило, что ранее власти Чукотки приняли решение выплачивать по две тысячи рублей привившимся от коронавируса людям старше 50 лет. В Пермском крае люди старше 60 лет. прошедшие вакцинацию смогут принять участие в розыгрыше автомобиля. Акция стартует с 6 сентября.