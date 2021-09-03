Путин предложил увеличить туристический кэшбэк на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что следует подумать над увеличением туристического кэшбека на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.
«Туристический кешбек, я бы тоже подумал над увеличением ... но для дальневосточного региона... мы же ищем возможности для помощи бизнесу, а туристический бизнес является перспективным направлением, безусловно», — отметил Путин в ходе встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главной темой в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющихся условиях.
Ранее сообщалось, что жителям двльневосточного региона России было возвращено около 236 миллионов рублей кешбэка за приобретение турпутевок, в частности детских. А после продления программы кешбэка на две недели сентября этот показатель может достигнуть четверти миллиарда рублей, рассказал руководитель платежной системы «Мир» Владимир Комлев, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Напомним, Ростуризм ранее продлил окно продаж туристического кешбэка на двухнедельный период — до середины сентября. Условия программы сохранены прежними. Путешествие следует оплатить онлайн картой «Мир», на карту автоматически будет возвращено 20% стоимости поездки, но не больше 20 тысяч рублей. С одной карты доступна оплата неограниченного числа туров.