Путин предложил увеличить туристический кэшбэк на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что следует подумать над увеличением туристического кэшбека на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Туристический кешбек, я бы тоже подумал над увеличением ... но для дальневосточного региона... мы же ищем возможности для помощи бизнесу, а туристический бизнес является перспективным направлением, безусловно», — отметил Путин в ходе встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главной темой в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющихся условиях.

Ранее сообщалось, что жителям двльневосточного региона России было возвращено около 236 миллионов рублей кешбэка за приобретение турпутевок, в частности детских. А после продления программы кешбэка на две недели сентября этот показатель может достигнуть четверти миллиарда рублей, рассказал руководитель платежной системы «Мир» Владимир Комлев, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).