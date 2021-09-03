Россиян смогут оштрафовать за соленья

Юрист Михаил Паюшин рассказал, что жильцам, которые хранят банки с соленьями в местах общего пользования (МОП), грозят штрафы в 2-3 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

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Паюшин объяснил, что новые правила противопожарной безопасности запрещают россиянам оставлять на путях эвакуации и эвакуационных выходах любые предметы.

«Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено», - подчеркнул юрист.

Он отметил, что жильцы часто используют в личных целях места общего пользования, путая их с кладовыми помещениями, которые приобретаются в собственность.

По новым противопожарным правилам, вступившим в силу в 2021 году, штрафовать будут за хранение на чердаках, в подвалах, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехники, баллонов с газом и различных аэрозолей.

Также запрещено загромождать пути эвакуации мебелью, захламлять пространство у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах, выходов на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы и заваривать люки на балконах.

Не допускается остеклять балконы и лоджии, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам. Наказать могут за использование неисправного газового оборудования.

Если человек стал владельцем квартиры с нарушениями, он обязан их устранить.

Закон также запрещает устраивать на лестничных клетках кладовые, хранить под лестницами вещи и мебель.