Сотовые операторы подняли цены

Цены на архивные тарифы сотовых операторов выросли. МТС сообщила абонентам линейки «Мой Смарт», что с 9 сентября объем включенных в пакет ГБ и голосовых минут увеличится, а цена на тариф достигнет 355 рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант». Как сообщил изданию один из абонентов, его расходы на связь увеличились в два раза. В компании заявили, что с 9 сентября цены вырастут в среднем на 30–40 рублей. Это коснется менее 1% от общего числа тарифных планов.

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«После изменения абонентской платы тарифы будут по-прежнему дешевле, чем доступные для подключения, и одними из наиболее выгодных в сегменте»,— заверили в МТС.

Изменились в цене некоторые архивные тарифы «МегаФона». Сообщили о данных изменениях в компании еще 14 июля.

«Параметры и наполнение тарифа и подключенных опций, а также все действующие скидки останутся без изменений», – сказано в сообщении.

В «МегаФоне» уточнили, что рост цен затронул небольшую долю абонентов, подключенных в некоторых регионах к немассовым архивным тарифам.

В «Скартел» (дочерняя компания «МегаФона», работает под брендом Yota) цены выросли на тариф-конструктор для тех абонентов, кто подключился к нему после 24 августа (52% клиентов).

«Вымпелком» 11–12 августа также скорректировал цены на некоторые архивные тарифы. При этом на сайте оператора сообщалось, что «Абонентам обновляемых тарифов откроются новые возможности».

В Tele2 отметили, что стоимость тарифов за лето не повышалась, и пока таких планов нет.

Средние минимальные тарифы мобильной связи в России подорожали на 16%, до 326 рублей в месяц, свидетельствуют данные исследования Content Review с данными за первую половину 2021 года.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что ежегодно объем потребляемого абонентами трафика растет на 40-50%, в связи с чем расходы операторов на его передачу и хранение растут.