В правительстве РФ усматривают риски роста цен на отели и санатории из-за программы туристического кешбэка. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе встречи президента Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы с Антоном Германовичем (Силуановым, министр финансов - прим.ред.) совершенно трезво относимся к кешбэку. Существуют риски того, что это разгоняет инфляцию средств размещения и увеличивает на стоимость, которую мы на кешбэк потратили », – сказал он, передает ТАСС.

Также недавно стало известно, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) до окончания этого года начнет зимний этап программы по возвращению части средств гражданам, которые путешествуют внутри России.

Напомним, программа путешествий с кешбэком в России была запущена в августе прошлого года. Осенью в Ростуризме предлагали увеличить сумму максимальной выплаты по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма жители страны купили туры с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.