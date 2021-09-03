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Названы вакансии с зарплатами до 500 тысяч рублей

Российская Газетаиещё 2
41 минуту назад

В Москве до 500 тысяч рублей в месяц сможет получить дизайнер без высшего образования. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий столицы "Работа.ру", сообщает РИА "Новости".

Названы вакансии с зарплатами до ₽500 тысяч в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На оклад в полмиллиона и служебный автомобиль с водителем может претендовать дизайнер штор. Здесь важны не столько дипломы, сколько компетенции сотрудника. Он должен знать тонкости кроя штор, согласовывать проекты с заказчиком и четко понимать уровень расхода материала.

До 360 тысяч рублей московская семья готова платить няне-вахтовику. Гувернантка должна отработать за рубежом 60 дней при 30 выходных. Необходим полный уход за 11-летней девочкой и 6-летним мальчиком в паре со второй няней. Нужно уметь организовать режим дня детей и контролировать их учебу.

Росстат назвал среднюю зарплату россиян

Также в топ-3 по зарплате вошла вакансия менеджера по экспорту продуктов. Он должен уметь договариваться с контрагентами о поставках, доход - до 300 тысяч рублей. Примечательно, что ровно такую же зарплату один из столичных салонов красоты предлагает мастеру по депиляции. Помимо профессиональных знаний, кандидат должен обладать еще и грамотной речью.

Личный счет,Росстат,РИА Новости,
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