На Дальнем Востоке хотят запустить аналог Work and Travel

Ростуризм разрабатывает для Дальнего Востока аналог программы Work and Travel, которая используется в США и позволяет студентам на несколько месяцев приехать в страну, чтобы работать и путешествовать. О возможном появлении российского аналога сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова, пишет ТАСС.
Она отметила, что привлечь для работы на Дальний Восток молодежь довольно сложно, а новая инициатива сможет поднять интерес среди студентов.
«Мы предлагаем возможность поехать на Дальний Восток — поработать с понятным трудовым контрактом, попутешествовать, потому что для многих это место, которое хотелось бы раз в жизни посетить», — пояснила Лысенкова.
При этом замглавы ведомства отметила, что некоторые участники программы могут «влюбиться» в дальневосточные красоты и остаться жить в одном из городов.
Напомним, что в апреле руководитель Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск аналога Work and Travel, однако тогда она не выделяла Дальний Восток как приоритетное направление.