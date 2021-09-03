На Дальнем Востоке хотят запустить аналог Work and Travel

Ростуризм разрабатывает для Дальнего Востока аналог программы Work and Travel, которая используется в США и позволяет студентам на несколько месяцев приехать в страну, чтобы работать и путешествовать. О возможном появлении российского аналога сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова, пишет ТАСС.

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Она отметила, что привлечь для работы на Дальний Восток молодежь довольно сложно, а новая инициатива сможет поднять интерес среди студентов.

«Мы предлагаем возможность поехать на Дальний Восток — поработать с понятным трудовым контрактом, попутешествовать, потому что для многих это место, которое хотелось бы раз в жизни посетить», — пояснила Лысенкова.

При этом замглавы ведомства отметила, что некоторые участники программы могут «влюбиться» в дальневосточные красоты и остаться жить в одном из городов.