На Дальнем Востоке индивидуальный пенсионный план от СберНПФ подключило более 80 тысяч человек

За восемь месяцев 2021 года жители Дальнего Востока инвестировали в инструмент для долгосрочных накоплений — индивидуальный пенсионный план (ИПП) от СберНПФ около 650 млн рублей. Это в три раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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Всего на сегодня ИПП от СберНПФ подключило более 1,3 млн россиян. Большая часть владельцев индивидуального пенсионного плана проживает в Москве, в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Инструмент для долгосрочных накоплений постепенно набирает популярность и у жителей Дальнего Востока: 81 тыс. человек вложили в этот продукт 1,4 млрд рублей.

Значительному росту интереса жителей Дальнего Востока к ИПП способствовали расширение продуктовой линейки индивидуальных пенсионных планов и развитие цифровых каналов продаж (сайт СберНПФ и мобильное приложение СберБанк Онлайн). В феврале этого года в мобильном приложении СберБанк Онлайн СберНПФ запустил специальный цифровой сервис. Он показывает пользователям размер их страховой пенсии на сегодня, позволяет узнать механизмы расчёта страховой пенсии, даёт возможность увидеть информацию по накопительной пенсии. За семь месяцев работы сервиса его уже посетило 9,5 млн россиян.

Сегодня 2,2 миллиона жителей нашей страны, посетив цифровой сервис в СберБанк Онлайн (раздел ʺИнвестиции и пенсииʺ, вкладка ʺПенсия и сервисы СберНПФʺ), уже заинтересовались гибким инструментом накоплений — индивидуальным пенсионным планом. Данные цифрового сервиса помогают нашим пользователям задуматься и понять, хватит ли им средств в будущем, и при желании изменить своё финансовое поведение. Сервис помогает сформировать понимание: чтобы сохранить достойный уровень жизни после завершения трудовой карьеры, нужно позаботиться об этом заранее.

Александр Ведяхин