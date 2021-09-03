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Мошенники придумали схему обмана автомобилистов на «онлайн-техосмотре»

Лера Букина
58 минут назад

Автовладельцы, чьи транспортные средства должны в ближайшее время проходить техосмотр, могут стать жертвой мошенников, сообщает «АвтоВзгляд».

Мошенники придумали схему обмана автомобилистов на «онлайн-техосмотре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь аферисты через интернет завлекают владельцев автомобилей на специально созданные сайты и предлагают им пройти обязательную процедуру по якобы упрощенной схеме. Потенциальная жертва получает предложение пройти «онлайн-техосмотр» машины без поездки на пункт ПГТО. Тех, кто засомневался в легальности подобной схемы, пытаются убедить с помощью ссылок на поддельные нормативные акты.

Поверившие в уловку люди переходят на фишинговый сайт, где требуется ввести данные водителя и информацию о машине. После этого мошенники просят оплатить «услугу». Так, у человека крадут деньги, платежную информацию и персональные данные.

Министерство финансов РФ создает механизм, который упрощает взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов. Это поможет возвращать деньги жертвам мошенников. Об этом в преддверии Восточного экономического форума заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

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