Мошенники придумали схему обмана автомобилистов на «онлайн-техосмотре»

Автовладельцы, чьи транспортные средства должны в ближайшее время проходить техосмотр, могут стать жертвой мошенников, сообщает «АвтоВзгляд».

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Теперь аферисты через интернет завлекают владельцев автомобилей на специально созданные сайты и предлагают им пройти обязательную процедуру по якобы упрощенной схеме. Потенциальная жертва получает предложение пройти «онлайн-техосмотр» машины без поездки на пункт ПГТО. Тех, кто засомневался в легальности подобной схемы, пытаются убедить с помощью ссылок на поддельные нормативные акты.

Поверившие в уловку люди переходят на фишинговый сайт, где требуется ввести данные водителя и информацию о машине. После этого мошенники просят оплатить «услугу». Так, у человека крадут деньги, платежную информацию и персональные данные.