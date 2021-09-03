Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Экономист предупредил россиян о конфискации денег в Европе

Лера Букина
40 минут назад

Страны Евросоюза из-за грядущего экономического кризиса и финансовых проблем могут пойти на беспрецедентный шаг для того, чтобы обеспечить себя минимальным объемом денежных средств. Деньги россиян, которые хранятся на банковских счетах в ЕС, могут конфисковать в пользу одной из этих стран, заявил российский экономист Михаил Хазин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Россиян предупредили о конфискации денег в Европе
Фото: ReutersReuters

Экономист указал на высокую инфляцию в мире, которая влечет за собой проблемы как для правительств, так и для валютных фондов и центральных банков.

Выплаты на детей призвали увеличить до 50 тысяч

Достаточно лишь повода для того, чтобы с россиян начали списывать средства с их счетов в банках, указал экономист. Хазин предположил, что Европа может выдвинуть ультиматум, при котором забрать деньги можно будет только лично. Те, кто не успеет забрать их в указанный в срок, лишатся денег, предупредил эксперт. Чтобы защитить активы от списания и конфискации, нужно в срочном порядке перевести средства в российскую юрисдикцию, заключил Хазин.

Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме заявил в январе, что Федеральной налоговой службе известно о наличии у россиян свыше 700 тысяч финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей.

Личный счет,Дмитрий Вольвач,Михаил Хазин,Федеральная налоговая служба,ЕС,
18
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители