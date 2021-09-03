Россиян предупредили о конфискации денег в Европе

Страны Евросоюза из-за грядущего экономического кризиса и финансовых проблем могут пойти на беспрецедентный шаг для того, чтобы обеспечить себя минимальным объемом денежных средств. Деньги россиян, которые хранятся на банковских счетах в ЕС, могут конфисковать в пользу одной из этих стран, заявил российский экономист Михаил Хазин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: Reuters Reuters

Экономист указал на высокую инфляцию в мире, которая влечет за собой проблемы как для правительств, так и для валютных фондов и центральных банков.

Достаточно лишь повода для того, чтобы с россиян начали списывать средства с их счетов в банках, указал экономист. Хазин предположил, что Европа может выдвинуть ультиматум, при котором забрать деньги можно будет только лично. Те, кто не успеет забрать их в указанный в срок, лишатся денег, предупредил эксперт. Чтобы защитить активы от списания и конфискации, нужно в срочном порядке перевести средства в российскую юрисдикцию, заключил Хазин.