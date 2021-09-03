Россиян предупредили о конфискации денег в Европе

Страны Евросоюза из-за грядущего экономического кризиса и финансовых проблем могут пойти на беспрецедентный шаг для того, чтобы обеспечить себя минимальным объемом денежных средств. Деньги россиян, которые хранятся на банковских счетах в ЕС, могут конфисковать в пользу одной из этих стран, заявил российский экономист Михаил Хазин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Экономист указал на высокую инфляцию в мире, которая влечет за собой проблемы как для правительств, так и для валютных фондов и центральных банков.
Достаточно лишь повода для того, чтобы с россиян начали списывать средства с их счетов в банках, указал экономист. Хазин предположил, что Европа может выдвинуть ультиматум, при котором забрать деньги можно будет только лично. Те, кто не успеет забрать их в указанный в срок, лишатся денег, предупредил эксперт. Чтобы защитить активы от списания и конфискации, нужно в срочном порядке перевести средства в российскую юрисдикцию, заключил Хазин.
Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме заявил в январе, что Федеральной налоговой службе известно о наличии у россиян свыше 700 тысяч финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей.