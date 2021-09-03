Концерт Меладзе и сувениры из Египта: на что пенсионеры потратят ₽10 тысяч

Со 2 сентября во всех регионах России начали перечислять единовременные выплаты пенсионерам. Многие из них решили потратить эти 10 тысяч рублей на себя, сообщает «Московский комсомолец».

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Например, 60-летняя Надежда Черникова намерена ни в чем себя не ограничивать во время отдыха в Египте - путевку ей подарила дочь.

«Дочка и так потратилась, купила путевку, так что я очень рада, что у меня будут свои деньги на расходы. Смогу покупать сувениры и, наверное, возьму пару экскурсий, – сообщила женщина.

64-летняя Нина Гусева из-за недавних болей в спине задумалась о том, чтобы потратить средства на массаж.

«Я мечтала о нем всегда, особенно когда спину прихватит так, что не разогнуться. Его же курсом делать надо, а денег всегда было жалко. Сейчас я уже записалась на курс массажа, со следующей недели начну ходить», – поделилась женщина.

А Лариса Плис осуществит свою мечту побывать на концерте Валерия Меладзе.

«Билеты дорогие, как раз на сумму выплаты», – сообщила она.

80-летняя Лидия Федорова решила подарить 10 тысяч рублей своему внуку, который пошел в шестой класс. По ее словам, она может прожить и на пенсию, а у подростков совсем другие нужды. Они хотят модно одеваться, иметь гаджеты, заявила Лидия Федорова.

«Контролировать, что же он купил, не буду, но сразу предупрежу, чтоб не тратил на ерунду», – добавила она.