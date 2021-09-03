«Потеряют деньги»: экономист предостерег от рискованных вложений

Российский экономист Михаил Делягин предостерег россиян от выхода на рынок ценных бумаг. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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Существует большая вероятность, что неквалифицированные инвесторы потеряют свои деньги, если вложатся в акции компаний, предупредил эксперт. По его мнению, этот вид приумножения денег в настоящее время несет в себе большие риски и не подходит большинству обычных людей.

Из-за восприимчивости финансового рынка к новостному фону биржевые котировки могут резко обвалиться. Рискованные вложения могут обернуться большой трагедией для граждан, считает экономист. Банковские депозиты, напротив, могут помочь увеличить накопления, отметил Делягин. Он отметил рост процентов по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ.