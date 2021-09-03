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«Потеряют деньги»: экономист предостерег от рискованных вложений

Лера Букина
32 минуты назад

Российский экономист Михаил Делягин предостерег россиян от выхода на рынок ценных бумаг. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

«Потеряют деньги»: экономист предостерег от рискованных вложений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Существует большая вероятность, что неквалифицированные инвесторы потеряют свои деньги, если вложатся в акции компаний, предупредил эксперт. По его мнению, этот вид приумножения денег в настоящее время несет в себе большие риски и не подходит большинству обычных людей.

Из-за восприимчивости финансового рынка к новостному фону биржевые котировки могут резко обвалиться. Рискованные вложения могут обернуться большой трагедией для граждан, считает экономист. Банковские депозиты, напротив, могут помочь увеличить накопления, отметил Делягин. Он отметил рост процентов по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ.

Как заявила недавно технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова, среди типичных финансовых ошибок россиян – отсутствие накоплений, розничное инвестировании без нужных знаний и навыков, отказ от финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.

Личный счет,Михаил Делягин,ОТП Банк,Центральный банк России,
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