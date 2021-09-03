30 млн пенсионеров получили по ₽10 тысяч

Выплату в 10 тысяч рублей получили в четверг, 2 сентября, более 30 миллионов российских пенсионеров, заявил глава Минтруда Антон Котяков на полях ВЭФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионам 200 тысячам граждан в один день. Это в принципе, наверное, рекордная по количеству и по охвату социальная выплата, которую получили наши граждане», – цитирует агентство Котякова.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам. В общей сложности ее получат около 43 миллионов человек. 2 сентября ее перечислили тем, кто получает пенсию на банковскую карту. Граждане, получающие пенсию на дому или через «Почту России», начнут получать единовременную выплату с пятницы, 3 сентября, вместе с пенсией в день ее выдачи.

На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из бюджета около 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Как отметил глава ведомства, деньги будут взяты из тех доходов, которые страна получила в текущем году.