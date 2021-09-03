Стало известно, когда военнослужащие получат по ₽15 тысяч

Военнослужащим и пенсионерам силовых структур начнут перечислять инициированные президентом РФ единовременные выплаты на следующей неделе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 3 сентября на заседании правительства. Об этом сообщает «Интерфакс».
Военные пенсионеры, пенсионеры правоохранительных органов, органов безопасности получат по 10 тысяч рублей, а военнослужащие – по 15 тысяч рублей.
«Вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем чтобы выплаты начались на следующей неделе», – заявила Голикова.
Напомним, что президент России Владимир Путин 31 августа подписал указы «О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих» и «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах».