Дизайнеру штор без высшего образования готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сентябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве сервиса Работа.ру.

Как отмечается, от кандидата требуется среднее профессиональное образование, опыт работы не менее одного года и грамотная речь, а также понимание кроя штор и умение рассчитывать расход ткани.

На второй строчке по уровню зарплаты – вакансия няни-гувернантки в семью. Специалист может получать до 360 тысяч рублей за одну вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней. У няни должны быть как минимум среднее специальное педагогическое образование, опыт работы от трех лет, а также наличие загранпаспорта. Нужно будет ухаживать за 11-летней девочкой и 6-летним мальчиком в паре со второй гувернанткой. Среди других обязанностей – контроль учебной деятельности, организация режима дня, приготовление пищи для детей и уход за вещами.

Менеджер по экспорту, а также мастер по депиляции в салоне красоты могут получать до 300 тысяч рублей в месяц, замерщик окон и балконов – до 250 000 рублей, главный бухгалтер с опытом работы от шести лет на такой же должности, врач лечебной физической культуры с опытом работы от года, а также мастер по камню на производстве рабочих поверхностей – до 200 тысяч рублей.

Конструктору-технологу корпусной мебели со средним техническим образованием и опытом работы от года готовы предложить зарплату до 170 000 рублей в месяц.