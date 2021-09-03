Хранящим сбережения в долларах предсказали проблемы

По его словам, из-за двух больших проблем в США может возникнуть большой кризис. Первая проблема связана с необходимостью постоянно стимулировать спрос, вторая – с высокой инфляцией. Если власти США прекратят прибегать к заимствованиям у ФРС и экономика останется без источника новых денег, их попросту не будет хватать в обороте, что повлечет за собой кризис неплатежей. Люди, а также компании не смогут закрывать свои растущие финансовые обязательства, считает экономист. Вторая проблема является последствием первой – она связана с обесцениванием денег из-за политики количественного смягчения. В этой связи требуется печатать их больше. Чтобы остановить этот замкнутый круг, потребуется остановить всю систему, что будет означать начало масштабного кризиса с непредсказуемыми последствиями.