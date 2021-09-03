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Экономист предсказал проблемы хранящим сбережения в долларах

Лера Букина
21 минуту назад

Граждане, хранящие свои сбережения в долларах, могут столкнуться с проблемами, заявил российский экономист Валентин Катасонов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Хранящим сбережения в долларах предсказали проблемы
Фото: EPAEPA

По его словам, из-за двух больших проблем в США может возникнуть большой кризис. Первая проблема связана с необходимостью постоянно стимулировать спрос, вторая – с высокой инфляцией. Если власти США прекратят прибегать к заимствованиям у ФРС и экономика останется без источника новых денег, их попросту не будет хватать в обороте, что повлечет за собой кризис неплатежей. Люди, а также компании не смогут закрывать свои растущие финансовые обязательства, считает экономист. Вторая проблема является последствием первой – она связана с обесцениванием денег из-за политики количественного смягчения. В этой связи требуется печатать их больше. Чтобы остановить этот замкнутый круг, потребуется остановить всю систему, что будет означать начало масштабного кризиса с непредсказуемыми последствиями.

Когда распродавать доллары: экономист заявил о рисках

При реализации подобного сценария доллар превратится в резанную бумагу, считает Катасонов. Сбережения в американской валюте обесценятся обесценятся. Такой кризис может разгореться уже в ближайшей перспективе, добавил эксперт.

Самой надежной в мире валютой оказался не доллар, и не евро, а швейцарский франк. РИА Новости изучило курсы двадцатилетней давности и составило рейтинг наиболее заслуживающих доверия валют в мире. На второй строчке – чешская крона. Ей удалось существенно укрепиться по отношению к доллару. На третьей строчке - новозеландский доллар, укрепившийся на 33%.

Личный счет,Валентин Катасонов,ФРС,РИА Новости,
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