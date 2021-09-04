Мошенники обманывают россиян под видом полицейских

По данным МВД, в этом году распространение получила еще одна схема мошенничества, когда инициатором звонка потерпевшему является лжеполицейский. Он входит в доверие будущей жертве (чаще всего это пенсионеры), оставляет свой номер телефона. И когда потерпевшему звонит другой человек и просит поучаствовать в задержании мошенников, он перезванивает уже знакомому лжеполицейскому, который подтверждает, что действительно в настоящее время ведется операция по задержанию группы мошенников. Гражданину в связи с этим надо перевести деньги на счет вымогателя или передать их человеку, который придет за ними. Например, скинуть с балкона, тем самым проявить гражданскую позицию и оказать содействие правоохранителям в поимке мошенника.