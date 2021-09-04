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В МВД предупредили о новых схемах похищения денег мошенниками под видом полицейских

ТАССиещё 2
1 час назад

Телефонные мошенники в 2021 году стали использовать несколько новых схем для хищения денег у граждан, представляясь сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Мошенники обманывают россиян под видом полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2021 году правоохранители столкнулись с мошенничеством, которое заключается в первоначальном звонке вымогателя с угрозой убийством потерпевшему", - сказал собеседник агентства.

Аферисты также могут угрожать жертве уничтожением личного имущества. Дальше в этой схеме появляется лжеучастковый, который убеждает потерпевшего перевести деньги вымогателям для их последующего разоблачения.

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По данным МВД, в этом году распространение получила еще одна схема мошенничества, когда инициатором звонка потерпевшему является лжеполицейский. Он входит в доверие будущей жертве (чаще всего это пенсионеры), оставляет свой номер телефона. И когда потерпевшему звонит другой человек и просит поучаствовать в задержании мошенников, он перезванивает уже знакомому лжеполицейскому, который подтверждает, что действительно в настоящее время ведется операция по задержанию группы мошенников. Гражданину в связи с этим надо перевести деньги на счет вымогателя или передать их человеку, который придет за ними. Например, скинуть с балкона, тем самым проявить гражданскую позицию и оказать содействие правоохранителям в поимке мошенника.

"Граждане, будучи введенными в заблуждение, переводят на счета, указанные злоумышленниками, крупные денежные суммы", - добавили в МВД.

По данным Генпрокуратуры, в каждом десятом случае пенсионеры в России становятся жертвами кибермошенников.

Личный счет,Центральный банк России,МВД,
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