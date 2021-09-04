Банки массово подняли ставки по ипотеке

В августе 28 российских банков повысили ставки по потребительским кредитам, а 39 финансовых организаций — ещё и по ипотеке. В среднем тарифы по ипотечным займам увеличились в пределах 0,3 процентного пункта (п.п), а по потребкредитам — 0,5 п.п. Аналитики объяснили массовое повышение тарифов изменениями в политике Центробанка, который в конце июля поднял ключевую ставку до 6,5% годовых.

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По данным портала «Сравни.ру», ставки на ипотеку пересмотрели 47 банков, а на кредиты наличными — 40.

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Кроме того, проценты по ссудам на покупку квартиры в новостройках или вторичном рынке подскочили на 0,4 п.п. В частности, условия ужесточили в Юникредитбанке, Ак Барс банке, ПСБ, РНКБ, Абсолют Банке и МТС Банке. Эти финансовые организации подняли тарифы в пределах 0,1–0,5 п.п.

Сильнее всех взвинтили ставки по ипотеке региональные организации. Например, в Белгородсоцбанке и СМП Банке рост составил от 1 до 2 п.п. При этом большинство банков изменили и программы рефинансирования. В частности, в «Сбере» перекредитование подорожало на 0,4 п.п.

На понижение процентов по жилищным займам пошли восемь банков. Они опустили тарифы в пределах 0,1–1,1 п.п. Среди таких организаций аналитики отметили Россельхозбанк, «Дом.рф», «Зенит» и «Санкт-Петербург».

Что касается потребкредитов, то их стоимость подросла в диапазоне от 0,4 до 2,5 п.п. Заметнее всего займы подорожали в Альфа-банке и МИБе — там максимальная ставка по рефинансированию увеличилась сразу на 2,5 п.п. Условия по перекредитованию пересмотрели в Газпромбанке (+1,4 п.п.). В ВТБ проценты по кредитам наличными выросли на 1,3 п.п.

Подешевели ссуды в 12 организациях — в пределах 0,5–2,5 п.п. Как отметили в Национальном Рейтинговом Агентстве (НРА), некоторые банки идут на понижение процентов в условиях роста ключевой ставки из-за ужесточения конкуренции за клиентов. Однако подобных «акций» становится всё меньше; зачастую речь идёт о разовых кампаниях, цель которых скорректировать определённые портфели кредитов.

По прогнозам НРА, если ключевая ставка поднимется до 7%, тарифы по ипотеке и автокредитам в среднем вырастут до 14,5%. По потребкредитам рост составит от 14,5 до 22%, в зависимости от типа займа, считают эксперты.

Ранее аналитики выяснили, что летом 2021 года четверть всех потребительских кредитов были просрочены более чем на три месяца. Таких крупных задолженностей не было последние шесть лет; предыдущий максимум зафиксировали в декабре 2015 года — на уровне 23,5%. Аналитики отметили, что даже в период пандемии в 2020 году показатель просрочки был ниже.