Москвичи получат выплату в 20 тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны столицы по 20 000 рублей. Соответствующее сообщение размещено на сайте столичного градоначальника.

Фото: ТАСС ТАСС

«По традиции — к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 000 рублей», — заявил Собянин.

Московская мэрия ежегодно оказывает защитникам города во время ВОВ материальную помощь. В частности, в прошлом году городские власти оповестили об этом жителей в октябре. Вплоть до 2019 года размер такой ежегодной выплаты московским ветеранам составлял 10 000 рублей.