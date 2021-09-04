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Москвичи получат выплату в 20 тысяч рублей

Елена Прошина
38 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны столицы по 20 000 рублей. Соответствующее сообщение размещено на сайте столичного градоначальника.

Москвичи получат выплату в 20 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

«По традиции — к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 000 рублей», — заявил Собянин.

Московская мэрия ежегодно оказывает защитникам города во время ВОВ материальную помощь. В частности, в прошлом году городские власти оповестили об этом жителей в октябре. Вплоть до 2019 года размер такой ежегодной выплаты московским ветеранам составлял 10 000 рублей.

Кроме того, в конце августа текущего года президент России Владимир Путин стал инициатором единовременной выплаты каждому российскому пенсионеру по 10 000 рублей. Параллельно, президентом был подписан указ о перечислении по 15 000 рублей всем российским военнослужащим, росгвардейцам, работникам прокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСИН, таможенникам, а также судебным приставам.

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