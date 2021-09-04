В России начнут по-новому рассчитывать размер детских пособий

Величину выплат на детей с начала 2022 года будут рассчитывать по новому принципу. Об этом со ссылкой на данные Министерства труда и соцзащиты России пишет URA.RU.

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С января 2022 года величина пособия на ребенка будет приравнена к размеру прожиточного минимума, установленному на год, в течении которого семья обратилась за помощью к государству.

Ранее основой для расчета объема такой выплаты служил размер прожиточного минимума во втором квартале года, предшествовавшего году обращения.

Напомним, что Минтруд обновил формулу, определяющую право родителей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка возрастом менее трех лет. Теперь соответствующее заявление граждане могут подавать либо в МФЦ, либо через сайты Пенсионного фонда и Госуслуг. Семье для получения такого пособия не требуется предоставлять чиновникам документ о доходах. Теперь ведомства сами должны искать требуемую информацию. Самим предъявлять документы о своих доходах полагается лишь силовикам, военным, а также получателям стипендий и грантов.