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В России начнут по-новому рассчитывать размер детских пособий

Елена Прошина
48 минут назад

Величину выплат на детей с начала 2022 года будут рассчитывать по новому принципу. Об этом со ссылкой на данные Министерства труда и соцзащиты России пишет URA.RU.

В России начнут по-новому рассчитывать размер детских пособий
Фото: ТАССТАСС

С января 2022 года величина пособия на ребенка будет приравнена к размеру прожиточного минимума, установленному на год, в течении которого семья обратилась за помощью к государству.

Ранее основой для расчета объема такой выплаты служил размер прожиточного минимума во втором квартале года, предшествовавшего году обращения.

Напомним, что Минтруд обновил формулу, определяющую право родителей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка возрастом менее трех лет. Теперь соответствующее заявление граждане могут подавать либо в МФЦ, либо через сайты Пенсионного фонда и Госуслуг. Семье для получения такого пособия не требуется предоставлять чиновникам документ о доходах. Теперь ведомства сами должны искать требуемую информацию. Самим предъявлять документы о своих доходах полагается лишь силовикам, военным, а также получателям стипендий и грантов.

Также россиян в 2022 году ожидает индексация размера материнского капитала. На первого ребенка будет перечисляться из бюджета 503 237 рублей, а за второго — 665 009 рублей. Об этом во время Восточного экономического форума, проходившего с 2 по 4 сентября 2021 года во Владивостоке, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Личный счет,Антон Котяков,Минтруд,РИА Ura.ru,
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