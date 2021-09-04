Эксперты рассказали, кто получит прибавку к пенсии в сентябре

Эксперты рассказали, кто из российских пенсионеров получит дополнительные выплаты в сентябре. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По их словам, индексация ждет граждан, достигших 80-летнего возраста — это более 4,6 млн граждан. Им устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости – 6044,48 рубля. Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще по 1200 рублей в месяц, если кто-то из родственников или знакомых официально оформил уход над ними.

Кроме того, треть от фиксированной суммы в 6044,48 рубля выплатят пенсионерам, которые содержат иждивенца. Таковым считается ребенок до 18 лет, студент очной формы обучения, пожилой родственник или инвалид. Данные средства выделяются на каждого члена семьи отдельно.

Дополнительные выплаты положены россиянам, проживающим в районах Крайнего Севера, тем, кто отработал на Крайнем Севере 15 лет и тем, кто имеет необходимый страховой стаж (25 лет у мужчин и 20 лет у женщин).