Назван альтернативный способ разделить имущество после развода

Развод - дело тяжелое как с моральной, так и с материальной точки зрения. Далеко не каждый развод проходит мирно и регулируется разумом и доброй волей бывших супругов. Кроме определения места жительства детей, основным предметом споров является раздел совместно нажитого супругами имущества.

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- В связи с этим мировые судьи и суды общей юрисдикции несут огромную нагрузку по рассмотрению данной категории дел. Это происходит из-за того, что бывшие супруги не доверяют друг другу и стремятся закрепить свои договоренности с помощью судебных решений. За неисполнение которых, кстати, могут быть применены обеспечительные меры, а также административная и даже уголовная ответственность. Однако участие в судебных заседаниях - это огромные временные, моральные и интеллектуальные, а нередко еще и финансовые затраты. Фраза "встретимся с тобой в суде" нередко звучит в жарких семейных дебатах. Нередко бывшие супруги обвиняют друг друга в попытках с помощью разных методов, продавить свою позицию в суде, - говорит заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

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Но теперь, по словам юриста, для всех таких случаев есть совершенно законная альтернатива. "Государство последовательно в последние несколько лет расширяет полномочия нотариусов, наделяя их дополнительным функционалом. Поэтому предоставление гражданам возможности заключить мирные соглашения с участием нотариуса без прохождения длительных и энергозатратных судебных процедур не только облегчит жизнь практически миллиону разводящихся в год человек, но и позволит судам рассматривать иные категории дел в более свободном режиме", - отметил Соловьев.