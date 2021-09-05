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Россиянам рассказали, куда точно нельзя инвестировать

News.ruиещё 1
2 часа назад

Худшим вариантов инвестиций являются финансовые пирамиды. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Названы худшие для инвестиций варианты
Фото: Petr Chernov/Russian Look/Global Look PressPetr Chernov/Russian Look/Global Look Press

При этом эксперт отметил, что сама по себе пирамида хотя и является заведомо убыточным, криминальным и мошенническим проектом, а её крах ведёт к потере денег, но это отнюдь не самое страшное для инвесторов.

Катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жильё, — заявил финансист.

Также эксперт не советует гражданам вливать все деньги в один проект или в несколько, но имеющих одинаковые риски. Впрочем, игнорирование финансовых пирамид совсем не всегда означает, что человек вкладывется только в надёжные инструменты.

В частности, выдача прямых займов также представляет собой крайне рискованное дело, поскольку никаких гарантий возврата денег нет. Финансист подчеркнул, что уходя в нерегулируемые Центробанком сферы, инвестор остаётся наедине с возможными проблемами, которые могут возникнуть в результате подобного вложения.

Ранее экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть из оборота.

Личный счет,Центральный банк России,
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