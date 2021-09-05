В ПФР рассказали льготникам о возможности получения выплат

Граждане, которым положены федеральные льготы, могут оформить получение социальных услуг в денежном эквиваленте, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

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Выбор формы, в которой льготник предпочитает получить социальную услугу, — в натуральной или в денежном эквиваленте, — нужно сделать до 1 октября, подав соответствующее заявление. Она будет изменена с 1 января 2022 года. Если существующий порядок получения соцпакета устраивает человека, то никаких заявлений оформлять от него не требуется.

В фонде обратили внимание, что инвалидам, в особенности страдающим тяжелыми и хроническими недугами, прежде чем сделать выбор, рекомендуется посоветоваться с медиками. Дело в том, что когда человек выбирает денежную форму соцуслуги, он лишается возможности получать бесплатные лекарства и в случае необходимости ему придется в течение ближайшего года покупать медикаменты за свой счет.