Готовых к зарплате в конверте россиян стало больше

В России 39% граждан готовы устроиться на работу, где зарплату платят в конверте. Об этом сообщил сервис SuperJob, который в августе — сентябре опросил по всей стране 1600 человек. В апреле показатель составлял 36%.
Мужчины чаще женщин согласны получать деньги по чёрной или серой схеме. Ранее вопрос об отношении к зарплатам в конвертах разделил россиян поровну. Исследование показало , что в большинстве случаев россияне соглашаются на зарплату в конверте, поскольку им трудно найти работу, особенно по специальности. Некоторые указывали на личные обстоятельства — например, нежелание платить алименты бывшей жене. Женщины при этом реже мужчин (36% против 43%) готовы к чёрной зарплате.
Работать за зарплату в конверте не хотят 37% респондентов. Объясняя свою позицию, они отметили, что для них важны определённые социальные гарантии. Речь о пенсии, оплате отпуска, больничного и др.
Ещё один фактор — желание сотрудничать с порядочным работодателем, который соблюдает все законы.
Затруднился ответить каждый четвёртый опрошенный (24%). Они заявили, что всё зависит от того, какой размер зарплаты им предложит работодатель и какие задачи поставит. Больше всего сторонников чёрных и серых выплат оказалось среди россиян с доходом от 30 000 до 49 999 рублей.
Главными противниками же оказались граждане с доходами от 80 000 рублей (46%).
В апреле опрос SuperJob показывал , что на зарплату в конверте готовы 36%. Среди них больше всего было людей, которые получали от 50 000 до 79 900 рублей в месяц. Ранее «Секрет» рассказывал , что мнение россиян о зарплатах в конвертах разделилось поровну. С пониманием к серому заработку отнеслись 45% граждан, а отрицательно — 46%. При этом 86% опрошенных получают деньги официально.