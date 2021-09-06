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Кабмин реализовал инициативу ЕР о единовременной выплате военным

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад

Министр России Михаил Мишустин поручил организовать выплаты военным в размере 15 тыс. руб. Его слова приводит Telegram-канал "Единой России".

Кабмин реализовал инициативу ЕР о единовременной выплате военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, ее получили", - сказал он на оперативном совещании кабмина.

Выплаты начнут поступать с 6 сентября. Уточняется, что деньги будут начислены также курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов – независимо от званий. 31 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

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