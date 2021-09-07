Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре

Аналитики сервиса «Работа.ру» перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре.

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Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, зарплата до 300 тыс. рублей в месяц предложена кандидату на удалённую вакансию генерального директора образовательного центра в Санкт-Петербурге.

Разработчик приложений компании «Деловая среда» может получить до 250 тыс. рублей. Сотруднику можно работать и дистанционно, и из офиса в Сколкове.

Системный аналитик в московской IT-компании и руководитель отдела продаж в московской онлайн-школе 3D-моделирования могут получать до 200 тыс. рублей.