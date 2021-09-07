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Аналитики перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре

RT на русскомиещё 16
7 сентября 2021

Аналитики сервиса «Работа.ру» перечислили самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в сентябре.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, зарплата до 300 тыс. рублей в месяц предложена кандидату на удалённую вакансию генерального директора образовательного центра в Санкт-Петербурге.

Разработчик приложений компании «Деловая среда» может получить до 250 тыс. рублей. Сотруднику можно работать и дистанционно, и из офиса в Сколкове.

Системный аналитик в московской IT-компании и руководитель отдела продаж в московской онлайн-школе 3D-моделирования могут получать до 200 тыс. рублей.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

Личный счет,Александр Перцовский,
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