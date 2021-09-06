В Москве арендаторы выбросили диван с «заначкой» хозяйки в ₽300 тыс.

«В полицию обратилась одна из совладельцев квартиры на Проспекте мира. По ее словам, арендаторы, которые снимали часть жилплощади у другого собственника, выбросили ее старый диван, чтобы поменять на новый. В этом диване 52-летняя женщина хранила около 300 тыс. руб.», — заявил источник.