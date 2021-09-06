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Экономисты назвали долю граждан, никогда не бравших кредиты

News.ru
1 час назад

Около 15% россиян никогда не брали кредиты, в том числе по психологическим или иным причинам. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Названа доля никогда не бравших кредиты россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В НБКИ уточнили, что в базу кредитов включены не только россияне, которые имеют или когда-то имели кредиты, но и те, кто был поручителем или созаёмщиком по кредитам или должником за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, действующие собственные кредиты имелись или имеются у не менее чем 85% экономически активного населения страны. Эта доля остаётся неизменной примерно с 2015 года.

Примерно 15% россиян никогда не брали кредиты, в том числе по психологическим причинам. В число тех, кто никогда не брал в долг у банков, также входят низкодоходные группы граждан, которые просто не могут позволить себе кредиты, и жители небольших сёл, занимающиеся натуральным хозяйством.

Ранее сообщалось, что общая задолженность россиян перед банками составляет 955 млрд рублей, а в следующем году она может составить 1 трлн. Наибольший объём просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки. В дальнейшем банки могут ужесточить правила кредитования, чтобы снизить количество невыплат.

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