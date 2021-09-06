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Россиян предупредили о штрафах в 200 тысяч за подглядывание в окна

Алиса Селезнёва
1 час назад

За систематическое подглядывание в окна грозит уголовная ответственность и штраф до 200 тыс. рублей. Об этом заявил РИА Недвижимость ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

Россиян предупредили о новом штрафе в ₽200 тысяч
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметил, что подглядывание в окна расценивается как вторжение в частную жизнь, а статья 137 УК России предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну.

«Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», - пояснил Михаил Хохолков.

При этом он подчеркнул, что самое сложное в подобной ситуации - зафиксировать факт наблюдения за собой.

«На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают - вы снимаете. Или уже по факту публикации фото - тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум», - пояснил эксперт.

По словам юриста, жители первых этажей домов в принципе не защищены от вторжения в частную жизнь, так как случайные взгляды, брошенные прохожими в их окна, нельзя расценивать как подглядывание. К ответственности человека можно будет привлечь только в том случае, если удастся доказать, что он специально наблюдал за частной жизнью.

Россиян смогут оштрафовать за соленья

При этом с нарушителя можно взыскать компенсацию, определяя которую, суд примет во внимание степень вины и иные заслуживающие внимания обстоятельства, подчеркнул ведущий юрист компании Intellect.

Ранее юрист Михаил Паюшин рассказал, что жильцам, которые хранят банки с соленьями в местах общего пользования (МОП), грозят штрафы в две-три тысячи рублей. Также по новым противопожарным правилам, вступившим в силу в 2021 году, штрафовать будут за хранение на чердаках, в подвалах, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехники, баллонов с газом и различных аэрозолей.
Личный счет,РИА Новости,
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