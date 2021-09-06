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Эксперты озвучили топ самых высокооплачиваемых вакансий в России

Анна Безрукова
14 минут назад

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями сентября в России назвали должности генерального директора образовательного центра, разработчика, руководителя отдела продаж и системного аналитика. На этих позициях компании готовы платить 200-300 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование от портала Работа.ру.

Самую высокую зарплату (до 300 тыс. рублей в месяц) готовы платить кандидату на вакансию гендиректора образовательного центра. Эта должность предусматривает управление предприятием, развитие продаж и ненормированный рабочий график.

До 250 тыс. рублей могут платить разработчику приложений, до 200 тыс. рублей — главе отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования, а также системному аналитику в ИТ-компании.

Свыше 180 тыс. рублей может получать ведущий программист 1С, до 140 тыс. рублей — менеджер отдела сопровождения и менеджер по рекламе в финансовой компании. До 100 тыс. рублей могут заработать преподаватель химии в онлайн-школе и разработчик на 1С-Битрикс.

Названы вакансии с зарплатами до 500 тысяч рублей

Исследование проводилось на основе вакансий сервиса, где выложено свыше 19,7 млн резюме, зарегистрировано больше 730 тыс. компаний и публикуется каждый месяц 200 тыс. вакансий.

Ранее эксперты сервиса по поиску работы Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в городах России за июнь. Так, одну из наиболее высоких зарплат, до 300 тыс. рублей в месяц, предлагают в столице IT-архитектору с опытом работы от 6 лет.

В пятерку наиболее высокооплачиваемых позиций также вошли вакансии врачей. В Красноярске заместителю главврача и врачу-стоматологу-ортодонту готовы платить зарплату в 147-150 тыс. рублей и от 100 тыс. рублей соответственно. В Краснодаре врач-невролог может рассчитывать на 90 тыс. рублей в месяц.
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