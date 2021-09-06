В России в результате резкой активизации мошенников под угрозой полного списания денег оказались владельцы банковских карт и кредиток. Об этом со ссылкой на экономиста Михаила Делягина пишет ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, россияне часто попадаются на уловки преступников, так как просто не знают о том или ином способе мошенничества.

Экономист отметил, что мошенники совершенствуют уже отработанные схемы и часто россияне лишаются всех своих сбережений, их средства списываются «под ноль» и на счету не остается ни копейки.

В самой большой зоне риска оказались обладатели кредитных карт, так как в случае, если злоумышленники смогут получить контроль над их счетами, то заберут не только личные средства, но и деньги, выданные банком, заявил Делягин.

Он предупредил, что в такой ситуации жертвы окажутся в долгах перед финансовыми организациями и им придется забыть о накоплениях и работать на обеспечение кредитов.

Ранее заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев рассказал, что телефонные мошенники придумали новую схему: они звонят россиянам и предлагают забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Затем злоумышленники просят назвать СМС-код от банка и получают доступ к карте.