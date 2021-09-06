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«Деньги списывают "под ноль"»: экономист назвал опасность банковских карт для россиян

Алиса Селезнёва
1 час назад

В России в результате резкой активизации мошенников под угрозой полного списания денег оказались владельцы банковских карт и кредиток. Об этом со ссылкой на экономиста Михаила Делягина пишет ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, россияне часто попадаются на уловки преступников, так как просто не знают о том или ином способе мошенничества.

Экономист отметил, что мошенники совершенствуют уже отработанные схемы и часто россияне лишаются всех своих сбережений, их средства списываются «под ноль» и на счету не остается ни копейки.

В самой большой зоне риска оказались обладатели кредитных карт, так как в случае, если злоумышленники смогут получить контроль над их счетами, то заберут не только личные средства, но и деньги, выданные банком, заявил Делягин.

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Он предупредил, что в такой ситуации жертвы окажутся в долгах перед финансовыми организациями и им придется забыть о накоплениях и работать на обеспечение кредитов.

Ранее заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев рассказал, что телефонные мошенники придумали новую схему: они звонят россиянам и предлагают забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Затем злоумышленники просят назвать СМС-код от банка и получают доступ к карте.

При этом в полиции напомнили, что самой часто используемой схемой мошенников остаются звонки под видом службы безопасности банка или сотрудников правоохранительных органов. Обманутые граждане передают преступникам свои личные данные, после чего с их карт списываются деньги. Кроме того, мошенники могут заявить о блокировке ящика электронной почты или предложить инвестировать деньги в сомнительное предприятие.
Личный счет,Видео,Анатолий Лебедев,Михаил Делягин,МГТУ им. Баумана,МВД,РИА "Дейта",
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