Эксперт предостерег о главной угрозе для рубля

В ближайшее время на российскую валюту окажет влияние ряд как позитивных, так и негативных факторов, в том числе и рост заболеваемости коронавирусом. Об этом «Российской газете» заявила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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По ее словам, главным фактором риска для курса рубля в сентябре может стать новая волна пандемии коронавируса, о которой предупреждала Всемирная организация здравоохранения.

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«Если этот сценарий сбудется, то восстановление мировой экономики затянется, а это повлечет последствия в виде снижения спроса на нефть, и, соответственно, окажет давление на рубль. Темпы вакцинации в России и мире тоже могут стать фактором, влияющим на курс рубля, так как от преодоления последствий пандемии в кратчайшие сроки будет зависеть восстановление мировой и в том числе российской экономики», - пояснила Мильчакова.

При этом, по словам эксперта, положительное влияние на рубль может оказать заседание совета директоров Банка России 10 сентября, на котором будет приниматься решение по ключевой процентной ставке.

«Мы полагаем, что с высокой вероятностью ключевая ставка на этом заседании будет еще раз повышена ( ) как минимум на 0,25 процентного пункта, до 6,75%», - пояснила Наталья Мильчакова.

Среди положительных факторов, кажущих влияние на курс рубля, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» также назвала цены на нефть, превышающие $70 за баррель.

«Прогнозируем на сентябрь курс доллара в коридоре 72-76 рублей, евро в диапазоне 86-89 рублей», - отметила она.

Ранее Банк России представил несколько основных макроэкономических сценариев – базовый и три альтернативный. Если в прошлом году худшим был «рисковый» сценарий, связанный с повторным ростом заболеваемости COVID-19 и рядом повторных шоков, то теперь же худший вариант – системный кризис.

По мнению ЦБ, он может начаться в том случае, если быстрое и существенное ужесточение монетарной политики в США наложится на лопанье «пузырей» на рынках активов. Это напугает инвесторов и 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов и обострением долговых проблем в странах с формирующимся рынком. Для России это будет означать третью с 2015 рецессию в мировой экономике.