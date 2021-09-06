Россиянам упростят получение ипотеки

Банк России совместно с Росреестром, Минцифры и «Дом.рф» проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Об этом сообщают «Ведомости».
По данным издания, эксперимент должен начаться не позднее 1 декабря 2021 года и завершиться к октябрю 2022 года. Его целями обозначены: ускорение информационного обмена между Росреестром и банками при оформлении ипотеки, оценка рисков и формирование условий для появления государственной информационной системы «Госчейн».
Тестовые сделки с оформлением закладных через «Мастерчейн» Россреестр, Дом.РФ и АФТ провели еще весной, а с декабря должно начаться оформление с реальными данными граждан, пояснил заместитель управляющего директора Дом.РФ Олег Комлик.
По словам гендиректорп «Систем распределенного реестра» Татьяны Жарковой, сейчас при работе с бумажными закладными процесс регистрации может занимать больше недели.
Ожидается, что обмен данными между участниками ипотечных сделок на базе технологии блокчейн позволит сократить сроки оформления закладных с нескольких дней до нескольких часов или даже минут.
Ранее суммарный долг россиян по ипотеке превысил 9 трлн рублей. В январе также был зафиксирован еще один рекорд: объем выданных ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума (560,1 млрд рублей), увеличившись за декабрь на 14%. Эксперты подсчитали, что под конец прошлого года также выросли (на 12,2%) показатели общего количества выданных ссуд до 211,5 тыс. заключенных договоров.