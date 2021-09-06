Россиянам упростят получение ипотеки

Банк России совместно с Росреестром, Минцифры и «Дом.рф» проведут эксперимент по обмену данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Об этом сообщают «Ведомости».

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По данным издания, эксперимент должен начаться не позднее 1 декабря 2021 года и завершиться к октябрю 2022 года. Его целями обозначены: ускорение информационного обмена между Росреестром и банками при оформлении ипотеки, оценка рисков и формирование условий для появления государственной информационной системы «Госчейн».

Тестовые сделки с оформлением закладных через «Мастерчейн» Россреестр, Дом.РФ и АФТ провели еще весной, а с декабря должно начаться оформление с реальными данными граждан, пояснил заместитель управляющего директора Дом.РФ Олег Комлик.

По словам гендиректорп «Систем распределенного реестра» Татьяны Жарковой, сейчас при работе с бумажными закладными процесс регистрации может занимать больше недели.

Ожидается, что обмен данными между участниками ипотечных сделок на базе технологии блокчейн позволит сократить сроки оформления закладных с нескольких дней до нескольких часов или даже минут.