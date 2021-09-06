Раскрыто число россиян с зарплатами выше 1 млн

По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, зарплату от одного миллиона рублей в месяц и выше получают 17,1 тыс. россиян. Большинство их них работают в Москве, пишет ТАСС.

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Согласно исследованию FinExpertiza, основанному на анализе зарплат работников 104,6 тыс. крупных и средних предприятий, в апреле 2021 года количество россиян с зарплатой от 1 млн руб. и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек.

«По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в полтора раза - в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тыс. человек (0,04%)», - отмечается в документе.

Зарплаты такого уровня получают сотрудники фирм в 10 российских регионах. При этом больше всего работников-миллионеров сосредоточено в Москве (около 10,4 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,3 тыс.) и Московской области (1,2 тыс.).

Авторы исследования также подчеркнули, что в России может быть гораздо больше высокооплачиваемых работников, так как при подсчете не учитывались единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда топ-менеджеров как раз приходится именно на них.

Ранее самыми высокооплачиваемыми вакансиями сентября в России назвали должности генерального директора образовательного центра, разработчика, руководителя отдела продаж и системного аналитика. На этих позициях компании готовы платить 200-300 тыс. рублей в месяц. В пятерку наиболее высокооплачиваемых позиций также вошли вакансии врачей.