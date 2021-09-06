Эксперт рассказал о правильном переводе валют в рубли

Экономист Александр Казанский рассказал, что при переводе иностранных валют в рубли стоит ориентироваться не на курс Центробанка, а на курсы коммерческих банков. Об этом сообщает «Прайм».

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Казанский объяснил, что официальный курс ЦБ используется для бухгалтерского учета операций, которые хозяйствующие субъекты проводят в иностранной валюте. Этот курс формируется ежедневно по итогам биржевых торгов.

Для операций с иностранными валютами, в которых участвуют банки и их клиенты, используются курсы покупки-продажи коммерческих банков.

По словам Казанского, когда ситуация на валютном рынке относительная спокойна, курс покупки валюты в банках обычно на два - четыре процента меньше курса ЦБ, а курс продажи — на два - четыре процента больше.

Финансист Александра Краснова ранее дала советы по обмену валют во время валютной паники. К примеру, если доллары нужны для отпуска, лучше не обменивать всю сумму целиком, а закупать американскую валюту раз в месяц или даже раз в несколько дней. В таком случае даже при сильных колебаниях на рынке средний курс обмена для клиента банка окажется «более-менее адекватным».