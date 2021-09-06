Эксперт рассказал о правильном переводе валют в рубли

Экономист Александр Казанский рассказал, что при переводе иностранных валют в рубли стоит ориентироваться не на курс Центробанка, а на курсы коммерческих банков. Об этом сообщает «Прайм».
Казанский объяснил, что официальный курс ЦБ используется для бухгалтерского учета операций, которые хозяйствующие субъекты проводят в иностранной валюте. Этот курс формируется ежедневно по итогам биржевых торгов.
Для операций с иностранными валютами, в которых участвуют банки и их клиенты, используются курсы покупки-продажи коммерческих банков.
По словам Казанского, когда ситуация на валютном рынке относительная спокойна, курс покупки валюты в банках обычно на два - четыре процента меньше курса ЦБ, а курс продажи — на два - четыре процента больше.
Финансист Александра Краснова ранее дала советы по обмену валют во время валютной паники. К примеру, если доллары нужны для отпуска, лучше не обменивать всю сумму целиком, а закупать американскую валюту раз в месяц или даже раз в несколько дней. В таком случае даже при сильных колебаниях на рынке средний курс обмена для клиента банка окажется «более-менее адекватным».
Также Краснова отмечала, что у большинства крупных банков курс покупки долларов и евро в мобильных приложениях намного выгоднее, чем в отделении. Менять деньги эксперт советовала днем в будни, когда на Московской бирже идут торги, и банк закупает валюту в реальном времени. Самый удачный курс, по ее словам, чаще всего встречается с 11:00 до 17:00.