Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова считает, что новый глобальный кризис начнется внезапно (по примеру 2008 года) и сможет разрушить «привычные форматы финансового сектора экономики». Об этом сообщает «Прайм».

По мнению Степановой, в ближайшее время станут заметны признаки «дефляционного шока», в том числе резкое падение частного спроса, как это было в начале Великой депрессии 1930-х годов и в начале 2008 года.

«Далее мир столкнется с затяжной стагфляцией на несколько лет в лучшем случае или даже разрушением привычных форматов финансового сектора экономики», - заявила эксперт.

Также она спрогнозировала обвал фондового рынка, который будет спровоцирован падением «сильно перепроданных» акций Facebook, Apple и Tesla.

Степанова считает, что для России грядущий кризис особенно опасен из-за геополитической, финансовой, технологической и экологической неопределенностей, а также на фоне «затяжной ковид-рецессии».

Экономисты из JPMorgan Chase ранее рассказали, что мировой экономике грозит рецессия из-за перегрева на биржевом и сырьевом рынках. Эксперты напомнили, что финансовые кризисы происходят примерно раз в 10-15 лет, «поэтому время нового уже приближается».