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Эксперт назвал способ сэкономить при покупке машины

Мария Иванова
35 минут назад

Автоэксперт Антон Чуйкин посоветовал составлять портрет идеальной машины перед покупкой - это, по его мнению, поможет избежать приобретения ненужных аксессуаров и функций. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Чуркин отметил, что в 2021 году на автомобильном рынке отмечается дефицит. Он назвал этот период «временем продавца, а не покупателя».

«Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет», - заявил эксперт.

Он пояснил, что цены на остродефицитные модели могут расти на 50 процентов. Однако избежать нежеланных доплат можно, заранее составив список необходимых функций автомобиля, считает эксперт.

В России изменились цены на китайские автомобили

«Когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, [нужно] максимально четко себе представлять "портрет" автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то – стеклянная крыша», - заключил Чуйкин.

Автоэксперты ранее дали советы россиянам, желающим купить машину в кредит. Специалисты порекомендовали обращать внимание на предложения банков, созданных производителями специально для выдачи кредитов на свои машины. В России работают БМВ Банк, Тойота Банк, Мерседес-Бенц Банк Рус и другие. Такие банки выдают кредиты на покупку авто по низким ставкам в случае оформления расширенных страховок.
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