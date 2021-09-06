«Когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, [нужно] максимально четко себе представлять "портрет" автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то – стеклянная крыша», - заключил Чуйкин.