Автоэксперт Антон Чуйкин посоветовал составлять портрет идеальной машины перед покупкой - это, по его мнению, поможет избежать приобретения ненужных аксессуаров и функций. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Чуркин отметил, что в 2021 году на автомобильном рынке отмечается дефицит. Он назвал этот период «временем продавца, а не покупателя».
«Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет», - заявил эксперт.
Он пояснил, что цены на остродефицитные модели могут расти на 50 процентов. Однако избежать нежеланных доплат можно, заранее составив список необходимых функций автомобиля, считает эксперт.
«Когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, [нужно] максимально четко себе представлять "портрет" автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то – стеклянная крыша», - заключил Чуйкин.