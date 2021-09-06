Эксперт усомнился в росте курса биткоина выше $100 тысяч

Сделанный ранее позитивный прогноз по росту курса биткоина сбывается — в настоящее время стоимость монеты немного превышает $51 тыс. Но вряд ли криптовалюта увеличится до $100 тыс. в этом году. Такое мнение озвучил директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин. Согласно его прогнозу, биткоин максимум вырастет до $80 тыс. и на это есть две серьезные причины.

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Так, по словам эксперта, регулирование криптовалют в США следует по пути ужесточения и непонятно, каким в итоге оно будет. Кроме этого, удар по рынку может нанести китайский запрет на торговлю цифровой валютой.

«Во-первых, регулирование криптовалют в Соединенных Штатах явно следует по пути ужесточения и каким оно будет, пока непонятно. А усиление регулирования криптовалютной индустрии на одном из самых крупных рынков цифровых активов является удар по рынку», — цитирует «Газета.ru» слова Сергея Ордина.

Второй причиной эксперт считает ситуацию неопределенности на рынке, которая сформировалась после китайского запрета на торговлю монетами. В настоящее время неясно, как будет восстанавливается хешрейт биткоина и как распределится майнинг по регионам мира, кто будет лидером, добавил Ордин.