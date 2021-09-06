Аналитики пообещали существенный рост ключевой ставки

Большинство аналитиков, опрошенных «Известиями», считают, что на заседании 10 сентября Центробанк поднимет ключевую ставку до семи процентов. По их мнению, на такой шаг регулятору придется пойти из-за роста инфляции до пятилетнего максимума в 6,8 процента (по оценке Совкомбанка).

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Ранее ЦБ поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 6,5 процента, из-за роста инфляции и инфляционных ожиданий. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала, что это был последний раунд ужесточения денежно-кредитной политики в 2021 году.

Ведущий аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что инфляцию могут подогреть разовые выплаты пенсионерам и военным на общую сумму почти в 500 млрд рублей, а также увеличение расходов бюджета на инфраструктурные проекты.

Глава инвестиционного блока МТС Банка Глеб Сорокин считает, что в такой ситуации ЦБ придется действовать на опережение и заложить в ключевой ставке инфляционные ожидания. По его мнению, до конца 2021 года ставка вырастет как минимум до семи процентов.

С ним согласен глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, а в «Хоум Кредите» ожидают роста ставки до 7–7,25 процента к началу 2022-го.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин предупредил, что в первую очередь на повышение ключевой ставки отреагируют ипотечные ставки.