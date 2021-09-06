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Аналитики пообещали существенный рост ключевой ставки

Мария Иванова
1 час назад

Большинство аналитиков, опрошенных «Известиями», считают, что на заседании 10 сентября Центробанк поднимет ключевую ставку до семи процентов. По их мнению, на такой шаг регулятору придется пойти из-за роста инфляции до пятилетнего максимума в 6,8 процента (по оценке Совкомбанка).

Аналитики пообещали существенный рост ключевой ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 6,5 процента, из-за роста инфляции и инфляционных ожиданий. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала, что это был последний раунд ужесточения денежно-кредитной политики в 2021 году.

Ведущий аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что инфляцию могут подогреть разовые выплаты пенсионерам и военным на общую сумму почти в 500 млрд рублей, а также увеличение расходов бюджета на инфраструктурные проекты.

Глава инвестиционного блока МТС Банка Глеб Сорокин считает, что в такой ситуации ЦБ придется действовать на опережение и заложить в ключевой ставке инфляционные ожидания. По его мнению, до конца 2021 года ставка вырастет как минимум до семи процентов.

С ним согласен глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, а в «Хоум Кредите» ожидают роста ставки до 7–7,25 процента к началу 2022-го.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин предупредил, что в первую очередь на повышение ключевой ставки отреагируют ипотечные ставки.

В Национальном рейтинговом агентстве (НРА) считают, что при росте ключевой ставки до семи процентов ипотечные ставки достигнут 9,5 процента, а ставки по автокредитованию - 14,5 процента.

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