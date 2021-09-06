Юрист перечислила бонусы для работающих россиян

Ведущий эксперт Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала Life о льготах, на которые могут рассчитывать сотрудники российских учреждений из разных регионов. К примеру, на Сахалине с 1 сентября педагогам начнут компенсировать оплату проезда до места работы.

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Размер ежемесячной компенсации для сахалинских педагогов определяют, учитывая стоимость проезда до места работы и обратно один раз в день, а также количество отработанных дней.

В Новгородской области медицинские работники могут рассчитывать на единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Она полагается медикам в возрасте до 45 лет, которые приехали в регион с 1 января 2016 года по 31 октября 2021-го и работают в местной больнице как минимум шесть месяцев.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий рассказал Life, что каждая десятая российская компания отправляет детей сотрудников на отдых, а каждая двадцатая предлагает работникам корпоративные пенсионные программы.

С 1 сентября в России заработала новая мера поддержки работников с детьми. Больничные россиян, у которых есть дети до семи лет, теперь должны оплачиваться в размере ста процентов от среднего заработка (вне зависимости от трудового стажа).