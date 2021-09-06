Подсматривание за соседями и соленые огурцы: за что могут оштрафовать россиян

Подглядывание в окна за соседями может трактоваться как вторжение в частную жизнь. За это грозит штраф до 200 тыс. рублей, рассказал журналистам юрист Михаил Хохолков. О других штрафах, которые можно получить за повседневные действия, читайте в подборке «Рамблера».

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Кладовка в подвале

Видео дня

Правила противопожарной безопасности, вступившие в силу с начала 2021 года, запрещают хранить вещи в местах общего пользования многоквартирных домов. Под это определение попадают проходы, коридоры, лестничные клетки и цокольные этажи. Таким образом, хранение в подвалах или тамбурах вещей или банок с солениями является нарушением закона и наказывается штрафом. Обычно штрафы такого рода налагают на управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ), но им выгоднее найти жильца-нарушителя и переложить ответственность на него. Законно хранить вещи можно только в официально оформленных кладовых помещениях. В новых домах они проектируются на подземных этажах и продаются жильцам отдельно от квартир.

Сабвуфер в машине

Установка дополнительных динамиков в машине может повлечь за собой штраф и даже снятие транспортного средства с регистрации. Нарушением считается внесение в конструкцию автомобиля изменений, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения. Аудиосистема подпадает под это определение в редких случаях: если, например, ради нее изменена схема электропитания или динамик установлен на место подушки безопасности. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей, однако при его выписке владельцу предписывается ликвидировать изменения в конструкции, а при невыполнении предписания регистрация автомобиля аннулируется.

Прогрев двигателя машины во дворах

Правила дорожного движения запрещают стоянку машин с включенным двигателем длительностью дольше пяти минут там, где действует знак «Жилая зона» и во дворах домов. По закону стоянкой считается остановка движения по причинам, не связанным с посадкой и высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой транспортного средства. Нарушителям грозит штраф от 1,5 тыс. рублей.

Видеорегистратор в машине

Закон запрещает устанавливать в автомобиле дополнительные приборы и конструкции, ограничивающие обзор водителя. Соответственно, размещение регистратора или навигатора на лобовом стекле может повлечь за собой штраф в 500 рублей.

Публикация неправды в соцсетях

Наказание за публикацию фейковых новостей грозит как СМИ, так и частным лицам. Однако обычным пользователям санкции грозят не за любую непроверенную информацию, а только за общественно опасную. Это сведения, которые несут угрозу жизни, здоровью и имуществу людей, могут привести к массовым беспорядкам, могут помешать работе объектов жизнеобеспечения. Один из критериев для назначения штрафа — однозначная выдача информации за правду без оговорок. Штраф для частных лиц составляет от 30 тыс. до 100 тыс. рублей в случае создания угрозы, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в случае повторного нарушения и от 300 тыс. до 600 тыс. рублей в случае, если публикация уже привела к беспорядкам и нарушениям.

Угостить сигаретой несовершеннолетнего

Антитабачные законы отдельно оговаривают охрану несовершеннолетних от курения, поэтому люди, которые дают подросткам сигареты, считаются нарушителями. За это можно получить штраф в размере до 2 тыс. рублей.

Родителей курящих подростков также могут наказать за ненадлежащее исполнение обязанностей. Если органы опеки зафиксируют нарушение, они могут передать его в прокуратуру или в суд.

Размещение фотографии сотрудника на пропуске без его согласия

Фотография сотрудника относится к биометрическим данным. Ее публикация на пропуске без письменного согласия на обработку данных нарушает закон. Организации грозит штраф до 75 тыс. рублей.

Адвокат Александр Карабанов рассказал «Рамблеру», что такого рода штрафы — скорее исключительные случаи, чем постоянная практика, так как такие нарушения сложно зафиксировать.

«В этом и есть основная сложность, потому что применить санкцию по любому административному либо уголовному преступлению можно только при наличии фиксации. Сама необычность этих правонарушений говорит о сложностях с их фиксацией», — сказал он.

При этом, если нарушение оформлено по всем правилам, оспорить его почти невозможно: в отличие от сложных, многосоставных преступлений тут либо есть состав нарушения, либо его нет.