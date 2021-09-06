Стало известно, где можно заработать больше миллиона рублей в месяц

В России, по данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, более 17 тысяч работников получают зарплату от 1 миллиона рублей в месяц. Это примерно 0, 06% от всех официально работающих в российских компаниях сотрудников.

Большинство из них трудятся в банках и страховых компаниях (около 2,9 тысячи человек). Почти столько же в торговле (2,6 тысячи россиян). Еще 2,5 тысячи зарабатывающих миллион и больше рублей в месяц - юристы, аналитики и инженеры. На обрабатывающих производствах работают 2,4 тысячи таких сотрудников. Почти вдвое меньше - в сфере информации и связи (1,4 тысячи человек). Еще тысяча трудится в сфере культуры, спорта и развлечений, 900 человек – в сфере добычи полезных ископаемых, 700 – в строительстве.