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Стало известно, где можно заработать больше миллиона рублей в месяц

Елена Прошина
1 час назад

Аналитики рассказали, на какую работу нужно устроиться россиянину, чтобы зарабатывать больше миллиона рублей в месяц. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Стало известно, где можно заработать больше миллиона рублей в месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России, по данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, более 17 тысяч работников получают зарплату от 1 миллиона рублей в месяц. Это примерно 0, 06% от всех официально работающих в российских компаниях сотрудников.

Большинство из них трудятся в банках и страховых компаниях (около 2,9 тысячи человек). Почти столько же в торговле (2,6 тысячи россиян). Еще 2,5 тысячи зарабатывающих миллион и больше рублей в месяц - юристы, аналитики и инженеры. На обрабатывающих производствах работают 2,4 тысячи таких сотрудников. Почти вдвое меньше - в сфере информации и связи (1,4 тысячи человек). Еще тысяча трудится в сфере культуры, спорта и развлечений, 900 человек – в сфере добычи полезных ископаемых, 700 – в строительстве.

Больше половины высокооплачиваемых специалистов живут в Москве (10,37 тысячи работников), 1,32 тысячи – в Санкт-Петербурге, 1,2 тысячи – в Московской области.

Личный счет,Комсомольская правда,
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