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Священнику запретили службы после обращения к патриарху Кириллу с просьбой раскрыть доходы

Газета.Ruиещё 3
38 минут назад

Иерею Роману Степанову, который на своем YouTube-канале призвал патриарха Кирилла раскрыть информацию о своих доходах, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) запретил вести богослужения, сообщает сайт Чувашской митрополии.

Заявившему о доходах патриарха священнику запретили служить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Со скорбью констатирую, что многократные увещания и попытки оказать Вам духовную помощь, в которой Вы, вследствие допущенных Вами тяжелых нравственных падений, безусловно, нуждаетесь, были отвергнуты Вами. Спасительному пути покаяния Вы предпочли избрать стремление к публичной популярности, променяв бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню", - написано в указе.

Митрополит Савватий приказал Степанову отправиться в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах, где иерей будет выполнять обязанности псаломщика.

В случае отказа Степанова принять решение церковного суда ему угрожают лишением сана. Ранее патриарх Кирилл принял решение о лишении сана протодиакона Кураева.

Личный счет,Роман Степанов,
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