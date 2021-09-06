На Украине банк отказался принимать рубли с изображением Крыма

Уроженка Луганска Дарина Воскресенская не смогла обменять российские рубли в одном из украинских банков, так как кредитная организация отказалась принимать купюры с изображением Крыма.
Об этом она рассказала в "сторис" в своем Instagram.
По словам девушки, инцидент произошел, когда она пошла в пункт обмена валюты в Киеве. Банк принял лишь часть купюр, а банкноту номиналом в двести рублей, на котором изображен Севастополь, сотрудница отказалась обменивать, сославшись "на правила".
После того, как пост Воскресенской разошелся в соцсетях, девушка стала получать оскорбительные комментарии с призывами "уезжать в свою Россию". Комментируя эту травлю, Воскресенская заявила, что жители Луганска не выбирали, какой валютой им расплачиваться.
"Не потому, что это мы выбрали, а потому, что там на данный момент так. И уважаемые мои дорогие люди, которые сейчас пишут гадости - гуляйте лесом, вот и все", - заключила Воскресенская.
Ранее украинского шоумена Владимира Остапчука затравили в социальных сетях из-за совместных селфи с российским певцом Филиппом Киркоровым.